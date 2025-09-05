日本時間１時００分に米週間石油在庫統計（08/23 - 08/29）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（08/23 - 08/29）01:00 予想N/A前回-239.2万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回-123.6万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回-178.6万バレル（留出油在庫・前週比)