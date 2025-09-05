福建盼盼食品集団の第５世代移動通信システム（５Ｇ）スマート工場で生地をこねる従業員。（８月１９日撮影、泉州＝新華社記者／肖瀟）【新華社福州9月4日】中国福建省泉州、莆田（ほでん）両市などではこのところ、製造企業が技術革新やスマート化を進め、新分野を開拓している。泉州市に拠点を置く食品大手の福建盼盼食品集団は、生地をこねて成形、発酵させて焼く計7工程にスマート技術を