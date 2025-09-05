きょうのポンドドルは１．３４ドル台での上下動が続いている。明日の米雇用統計待ちの雰囲気が広がる中、方向感のない展開が続いている。一方、ポンド円はドル円の上げに追随する形で１９９円台後半まで上昇。２００円台に入ると売りオーダーも観測されている中、明日の米雇用統計で突破できるか注目される。 英中銀の調査によると、英企業は夏の間、４年ぶりの速いペースで人員削減を進めたことが明らか