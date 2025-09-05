きょうのユーロドルは緩やかな売りに押されているものの、１．１６ドル台での上下動が続いている。明日の米雇用統計待ちの雰囲気が強い。一方、ユーロ円は上値追いの動きが続いており、１７３円台での推移が続いている。ユーロ円は１７４円付近が年初来高値ではあるが、その水準を視野に入れた動きが続いている。 来週はＥＣＢ理事会が予定されている。それを前にＥＣＢ理事たちがこれほど発言を控えてい