◆米大リーグパイレーツ３―０ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、体調不良のため予定されていた敵地・パイレーツ戦の先発登板を回避したが、「１番・ＤＨ」でスタメン出場した。５安打で今季８度目の完封負けを喫したド軍で唯一のマルチ安打をマークし、“一刀流”で孤軍奮闘。万全でない中、優勝争いするチームのために力を尽くした