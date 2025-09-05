右肩痛で６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）の今季中のメジャー復帰が厳しい状況となった。前日２日（日本時間３日）にマイナーで４度目のリハビリ登板に臨んだ右腕について、ロバーツ監督は３日（同４日）、「（ＭＬＢのレベルに）到達していないのが現状」と説明。地元メディアも「ワールドシリーズ進出のために必要としているわけではない」と厳しく評価した。＊＊＊＊