秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまは、19歳の誕生日を迎える6日、40年ぶりとなる成年式に臨まれます。宮内庁は、筑波大学に今年、入学した悠仁さまが構内を自転車で移動される映像などを公開しました。悠仁さまが筑波大学構内を自転車で移動される映像悠仁さまは散策したり、様々な生き物を観察されたりすることがあるということです。また、基礎生物学実験の授業で実験やフィールド調査に取り組んでいるほか、大学のイベントではド