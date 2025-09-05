パ首位のソフトバンクは４日のオリックス戦（みずほペイペイ）に８―０の快勝を収め、今季８度目となる同一カード３連勝を飾った。初回に栗原陵矢内野手（２９）の６号３ランで主導権を握ると、投げては上沢直之投手（３１）が８回無失点の快投で自身５連勝となる１１勝目。中盤以降も攻撃陣が効果的に追加点を奪い、ワンサイドゲームに持ち込んだ。鷹が勝負の９月を最高の形でスタートした。２位・日本ハムとは２ゲーム差で、