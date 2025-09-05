ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は４日、予選３日目が行われた。石井裕美（４１＝東京）は３日目５Ｒ、４コースカドからコンマ１４のトップスタートを決めると内３艇を一気にのみ込んでまくり快勝。２日目もイン逃げ＆３コースまくり差しの１着２本。２走目から３連勝で４戦３勝２着１本で得点率首位に立つ。舟足も「バランスが取れている。いい部類だと思う」と胸を張る仕上がり