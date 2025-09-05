スマートフォン決済大手のＰａｙＰａｙ（ペイペイ）は４日、中国のＳＮＳ「微信（ウィーチャット）」の決済機能「ウィーチャットペイ」と連携すると発表した。９月中旬以降、国内のＰａｙＰａｙ加盟店でウィーチャットペイが使えるようになる。加盟店の店頭に掲示されたＰａｙＰａｙの二次元コードをウィーチャットペイで読み込むことで、支払いが可能になる。加盟店にとっては中国人観光客の需要を取り込めるメリットがあるほ