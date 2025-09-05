イスラエルのヘルツォグ大統領（左）と面会するローマ教皇レオ14世＝4日、バチカン（C）VaticanMedia提供・共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は4日、バチカンでイスラエルのヘルツォグ大統領と面会した。教皇庁によると、教皇はパレスチナ自治区ガザの戦闘について、イスラエルとパレスチナの「2国家共存」による解決を改めて呼びかけた。面会では「ガザの悲惨な状況」について協議。教皇は恒久的な停戦の早期実現や人