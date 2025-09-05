ロシア極東各地で3日、第2次世界大戦で日本に勝利した記念日だとする式典が行われました。ロシア国防省によりますと、極東ハバロフスクでは初めて大規模な軍事パレードが行われました。ウクライナ侵攻に動員された兵士など約2700人が行進したほか、モンゴル軍が初めて参加。第2次大戦で旧ソ連が使用した自走式多連装ロケット砲「カチューシャ」やドローン攻撃に備えた最新型の戦車など、100台以上の軍事装備も披露されました。式典