佐賀県警唐津署は4日、同県内の60代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約7637万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、4月下旬ごろ、被害者がSNSを通じて知り合った同県内居住を名乗る人物から別のSNSに誘導され、暗号資産の投資を持ちかけられた。5月14日から7月23日までの間、投資費用や保証金等の名目で、相手から指定された口座に15回にわたり、現金を振り込んでだまし取ら