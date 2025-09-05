このあと四国に上陸のおそれがある台風15号。5日は全国の広い範囲で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があります。【写真を見る】【台風情報】台風15号が四国に最接近 5日午後には関東に接近のおそれも線状降水帯が発生した宮崎県では一時「緊急安全確保」発令【news23】5日に台風が最接近する徳島県。風が強く吹き、海には白波がたっています。4日朝、奄美大島の東の海上で発生した「台風15号」。そ