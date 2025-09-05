暑くてキッチンに立つのもおっくう……。そんな日におすすめなのが、『鶏むねときのこのさっぱりポン酢煮』です。「夏に煮もの⁉」と思うかもしれませんが、煮込み時間はたったの6分。しかも、ポン酢で煮るだけ♪ボリューム満点のおかずがあっという間に完成です。すっきりとした味わいが、暑い日でも食欲を呼び戻してくれますよ。『鶏むねときのこのさっぱりポン酢煮』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約250g） まい