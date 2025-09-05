NY株式4日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均45395.80（+124.57+0.28%） ナスダック21553.68（+55.95+0.26%） CME日経平均先物42790（大証終比：+160+0.37%） 欧州株式4日GMT15:08 英FT100 9226.80（+48.81+0.53%） 独DAX 23768.95（+174.15+0.74%） 仏CAC40 7706.68（-13.03-0.17%） 米国債利回り 2年債 3.602（-0.014） 10年債 4.201（-0.016） 30年債 4.89