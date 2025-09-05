バレーボール女子の世界選手権、準々決勝の米国戦でスパイクを放つトルコのバルガス＝4日、バンコク（AP＝共同）【バンコク共同】バレーボール女子の世界選手権第12日は4日、バンコクで準々決勝2試合が行われ、トルコが米国を3―1で下し、準決勝で日本と対戦することが決まった。準決勝のもう1試合は、イタリア―ブラジルとなった。ともに6日に実施される。