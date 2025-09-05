気象台は、午前0時33分に、洪水警報を松前町、内子町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を松山市、西予市、松前町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】愛媛県・松前町、内子町に発表 5日00:33時点南予では、5日明け方まで土砂災害や高波に警戒してください。中予、南予では、5日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松山市□大雨警報【発表】・土砂災害・