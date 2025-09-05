ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は４日、予選３日目が行われた。西舘果里（３８＝東京）は予選３日目、６Ｒに３号艇で出走。ジカまくりを決めた２号艇・浜田亜理沙の内側を３コースからまくり差し。バックでは浜田と並走に持ち込むが、２Ｍでターンが外に流れて２番手に。そのまま２着でゴールした。レース後は「２Ｍは失敗しました」と肩を落としたが、相棒の４９号機に関しては