能登半島地震で被災し避難してきた父親に暴行を加え死亡させた罪に問われている男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。大久保実被告（45）は2024年12月、千葉・君津市の自宅アパートで、能登半島地震で被災し避難してきた父親の大久保誠一さん（78）を蹴り、死亡させたとして傷害致死の罪に問われています。千葉地裁は判決で「四つんばいになった父の右胸付近を肋骨（ろっこつ）を骨折させるほど強く蹴り上げたのは悪質