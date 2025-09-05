台風15号が四国に接近しています。宮崎県では線状降水帯が発生するなど、大雨による土砂災害や河川の増水に厳重な警戒が呼び掛けられています。台風の接近による激しい雨。映像は4日午後7時過ぎの宮崎・延岡市の様子です。気象庁は午後6時57分、宮崎県の北部平野部に線状降水帯発生情報を発表。降り続いた雨によりアンダーパスが冠水し、通れなくなっていました。台風15号は午後11時30分現在、四国に接近していて、この後、上陸す