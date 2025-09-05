名古屋・栄の繁華街で相次ぐ客引きやぼったくりによる被害を減らすため、9月4日夜、警察が警戒にあたりました。愛知県警の警察官およそ100人が4日夜、繁華街「錦三」などで警戒にあたり、客引きによる迷惑行為などに目を光らせました。愛知県警によると、錦三などを含む栄地区では1日およそ270人の客引きが確認されているほか、8月末までに1億2000万円以上のぼったくり被害があったということです。中警察署 梶田剛栄隊長：