アニメ『SPY×FAMILY』Season1全25話とSeason2全12話の計37話が、TVerで一挙配信される。 参考：『SPY×FAMILY』Season3、初回放送日は10月4日嶋田和晃描き下ろしのメインビジュアルも 集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、コミックスシリーズ累計発行部数は3,800万部を突破している遠藤達哉の人気マンガ『SPY×FAMILY』。2023年にはTVアニメSea