台風15号は5日、東海地方に最接近する見込みで、5日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨に注意が必要です。台風15号は4日午後11時時点で、愛媛県の沖合を時速25キロで北北東に進んでいるとみられます。気象台によりますと、東海地方に最接近する前の5日昼すぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。5日午後6時までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで三重