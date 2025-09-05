台風15号は5日には四国地方にかなり接近し、上陸するおそれがあります。徳島県では、5日昼前にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。徳島県では、5日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。（9月4日23：47）［台風概況］台風第15号は、4日21時には延岡市の東北東約40キロにあって、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心