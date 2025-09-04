9月4日夕方、三島市内の路上で、乗用車と自転車の女性が衝突する事故がありました。女性は重体のもようで、警察は車を運転していた男を現行犯逮捕しました。 警察によりますと、4日午後5時半ごろ、三島市徳倉の住宅街にあるL字道路で、自転車を運転していた近所の無職女性（75）と乗用車が衝突しました。女性は頭を強く打ち、重体のもようです。 警察は車を運転していた近くに住む会社員の男（39）を過失運転傷害の疑いで現行犯