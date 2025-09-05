中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記が6年ぶりに会談しました。新華社通信によりますと、会談は4日夕方に行われ、習近平国家主席は「国際情勢がどう変わろうとも中朝関係を強化し、発展させていくことには変わりはない」と強調。これに対し、金総書記は「両国関係を深め、発展させることが願いだ」と応じました。そして、こちらはJNNが撮影した金総書記を乗せたとみられる専用列車で、日本時間の午後11時すぎに北京を出発