秋篠宮家の長男・悠仁さまがあす、誕生日と成年式を迎えるにあたり、宮内庁が悠仁さまの筑波大学での映像と写真を公開しました。悠仁さまはあす、19歳の誕生日を迎え、男性皇族限定の儀式「成年式」に臨まれます。宮内庁はきょう、悠仁さまが筑波大学のキャンパス内を自転車で走る映像と写真を公開しました。ヘルメットをかぶり、自身の自転車で構内を移動する様子や、大学内の池で動植物を観察される姿が収められています。悠仁さ