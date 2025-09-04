来年、名古屋市を中心に開催されるアジア競技大会に向けて、警察が栄地区で悪質な客引き行為の取り締まりを行いました。 栄地区は今年に入ってから8月末までにぼったくりの被害が180件報告され、被害総額は1億2000万円を超えるなど治安の悪化が懸念されています。 来年はアジア・アジアパラ競技大会で多くの人が愛知県を訪れることから、警察は栄地区を安全な街にするプロジェクトを今月から始めています。 4日夜、警