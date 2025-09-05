◇大学ゴルフ第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA第2日（2025年9月4日静岡県グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）女子団体戦で5打差2位から出た日大が首位を奪った。台風の影響で14分の降雨中断がある中、通算3アンダーでカリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）に1打差をつけ逆転した。初日に個人戦で65をマークしトップに立った倉持凪（2年）は最終組で