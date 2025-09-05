1977（昭和52）年9月5日、本塁打の世界記録を達成したプロ野球巨人の王貞治選手に、首相官邸で国民栄誉賞が贈られた。福田赳夫首相（右）が創設し、受賞第1号となった。王選手は「スポーツにも光が当てられた。私の責任は重くなったが、これがみんなの励みになり、良い先例になることを願っています」と話した。