【ローマ＝倉茂由美子】イタリアのファッションブランド、アルマーニ・グループは４日、ブランドの創設者で世界的デザイナーのジョルジオ・アルマーニさんが死去したと発表した。９１歳だった。軽くて柔らかなスーツで紳士服に革命を起こし、「モード界の帝王」と呼ばれた。同社は声明で「愛する人たちに囲まれて安らかに亡くなった。最後の日まで会社やコレクション、将来のプロジェクトに自身をささげた」と悼んだ。死因は明