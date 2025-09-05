去年12月、千葉県柏市の住宅に男らが押し入り、住人の男性にケガをさせた上、現金を奪った事件で、石川県に住む19歳の男が逮捕されました。警察によりますと、石川県野々市市に住む自称アパレル業の男（19）は去年12月、仲間とともに柏市の住宅に押し入り、現金およそ5万円を奪った上、住人の男性（当時66）の顔を殴るなどしてケガをさせた強盗傷害などの疑いが持たれています。調べに対し、「違います」と容疑を否認しているとい