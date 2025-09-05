画像はスクウェア・エニックスの作品ページ（https://magazine.jp.square-enix.com/top/comics/detail/9784301000372/）より 【「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」2巻】 9月5日 発売 価格：770円 スクウェア・エニックスは、マンガ「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」の2巻を9月5日に発売する。価格は770円。 本作は茨木