去年11月、千葉県野田市の住宅に侵入し、ショルダーバッグなど、およそ140万円相当を盗んだとして、指示役など4人が逮捕された事件で、さらに上位の指示役から情報を伝達したとみられる女が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、東京・板橋区の飲食店従業員の女（当時19）です。警察によりますと、女は仲間とともに去年11月、野田市の住宅に侵入し、ショルダーバッグなど、およそ140万円相当を盗んだ疑いが持たれてい