秋篠宮家の悠仁さまは6日、19歳の誕生日を迎えると共に男性皇族として40年ぶりに成年式に臨まれます。19歳の誕生日にあたり悠仁さまの大学での映像が初めて公開されました。筑波大学生命環境学群生物学類1年生の悠仁さまは、広いキャンパス内を愛用の自転車で移動し、基礎生物学実験の授業ではグループでフィールド調査をするなど学業に励みながら、複数のサークル活動にも参加し充実した大学生活を送られているということです。自