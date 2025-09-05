イタリアのファッションデザイナーで“モードの帝王”と呼ばれたジョルジオ・アルマーニさんが死去しました。91歳でした。今年はブランドを創業してから50年の節目でした。葬儀はイタリアのミラノで、6日から7日まで非公開で行われます。イタリアの文化相は「イタリア文化の絶対的な主役が失われた」と哀悼の意を表しています。