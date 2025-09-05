秋篠宮家の長男で筑波大学（茨城県つくば市）１年の悠仁さまは６日、１９歳の誕生日を迎えられる。当日は成年式に臨まれる。宮内庁によると、４月に同大生命環境学群生物学類に進学した悠仁さまは、新しい友人たちと授業や学校行事、サークル活動に取り組み、充実した大学生活を送られている。５月に行われた学内のスポーツ行事ではドッジボール競技に参加。６月の学生宿舎祭では、模擬店でベビーカステラを販売するなど友人