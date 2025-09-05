自民党内では、石破内閣の支持率上昇について、野党支持層の影響が大きいとし、「仮に衆院選になった場合、自民の票につながらない」との見方が強まっている。２日に開かれた両院議員総会では、石破首相を支持する議員から内閣支持率が上昇しているとの意見が出ると、会場から「野党の支持だろ」とヤジが飛んだという。読売新聞社が８月２２〜２４日に実施した世論調査では、内閣支持率は３９％と７月から１７ポイント上昇し