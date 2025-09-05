ドラゴンゲート４日の後楽園ホール大会でオープン・ザ・トライアングルゲート王座が団体史上初のラダーマッチで争われ、この日「Ｚ―Ｂｒａｔｓ」から改名した極悪軍団「我蛇髑髏（がじゃどくろ）」のＫＡＩ（４２）＆ＩＳＨＩＮ（２７）＆加藤良輝（２８）が新王者に輝いた。ラダーマッチは、リング中央に吊るされたベルトを、脚立を使って最初に取った者が勝利する変則的なルールだ。ルイス・マンテ＆フラミータ＆ベンディー