6日、19歳の誕生日に「成年式」を迎える秋篠宮家の長男・悠仁さまが筑波大学のキャンパスで過ごされる様子が公開されました。早朝、木々に囲まれたキャンパスで黒いヘルメットをかぶり、自転車のペダルを漕がれる悠仁さま。6日、19歳の誕生日に「成年式」を迎える悠仁さまのキャンパスライフが公開されました。生物学類で学ぶ悠仁さまは授業などの予定によっては大学近くの拠点に泊まる日もあり、宮内庁によりますと、実験の授業で