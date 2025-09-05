あす9月6日の19歳の誕生日に「成年式」を迎える秋篠宮家の長男・悠仁さまについて、宮内庁は筑波大学でのキャンパスライフなどをまとめた「悠仁親王殿下19歳のお誕生日に当たり」と題した文書を公開しました。生物学類で学ぶ悠仁さまは授業などの予定によっては大学近くの拠点に泊まる日もあり、宮内庁によりますと、実験の授業でフィールド調査をしたり、時間があるときには緑地で生き物や植物の観察をしたり豊かな自然の中での大