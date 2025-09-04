フランスを訪れているウクライナのゼレンスキー大統領は4日、パリで開かれた有志国連合の首脳会合に臨み、ロシアとの戦闘終結後の「安全の保証」について議論を交わしました。首脳会合では、ロシアとの戦闘終結後にEU諸国などがウクライナに提供する「安全の保証」について協議が行われました。共同議長を務めるフランスのマクロン大統領は、会合前日の3日、ゼレンスキー大統領と会談し、「準備作業は完了した」と述べるなど協議は