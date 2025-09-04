石破首相の自民党総裁としての任期満了を待たず、総裁選挙の前倒し実施を求める動きが石破陣営のベテラン議員にも広がりました。自民・遠藤利明元総務会長：もし総裁がけじめをつけないとなれば、それは総裁選挙を前倒しした方が私は正しいのだろうと思うし、その時にはそういう判断をさせていただきたい。2024年の総裁選で石破陣営の幹部だった自民党の遠藤利明元総務会長は4日、自身に近い国会議員8人と国会内で会談し、「選挙に