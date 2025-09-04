イタリアの有名ファッションブランド「アルマーニ」の創設者で「ファッション界の帝王」と呼ばれた世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニさんが死去したと同社が４日、発表した。９１歳だった。アルマーニさんは体調不良のため、６月のイタリア・ミラノファッションウィークを欠席。「アルマーニ」はイベント後に体調不良の詳細を明かさず「現在、自宅で療養中です」とコメントを発表していた。同社の公式インスタグラムに