米ＩＴ大手グーグルがデータを同意なく収集し、利用者がプライバシーを侵害されたとして起こした訴訟で、米カリフォルニア州の連邦地裁はグーグルに対して４億２５７０万ドル（約６３０億円）の損害賠償を支払うよう命じる評決を下した。ロイター通信など欧米メディアが３日報じた。グーグルは控訴する方針という。訴訟は２０２０年７月に提訴された。裁判所は集団訴訟と認定し、グーグルの利用者約１億人が参加しているという