川崎市役所（資料写真）川崎市は４日、市営霊園「早野聖地公園」（同市麻生区）で枯れ木の伐採作業をしていた男性作業員（４９）が擁壁から落下し、死亡したと発表した。同市霊園事務所担当によると、造園業「緑光園」（同区）の男性が同日午後０時ごろ、はしごに乗って枯れ木の上部を切り落としていたところ、腐食していた根元から木が倒れた。その際、男性ははしごから落ち、高さ約５メートルの擁壁から落下。病院に搬送され