台風15号は、まもなく四国に上陸するおそれがあり、その後、近畿へ進み、5日夜にかけて、東海や関東に最も接近する予想です。台風から離れた場所でも、すでに大雨となっていますが、この先の雨雲の予想を見てみますと活発な雨雲が西から東に進んでいきます。四国や近畿、東海、東北などの広い範囲で線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。時間帯で見てみますと、四国では、すでに大