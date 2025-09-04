巨人の杉内俊哉投手コーチ（４４）が４日のヤクルト戦（岐阜）後、１７安打１２失点と打ち込まれた投手陣を振り返った。誤算が続いた。プロ初勝利をかけて先発した又木は初回に４番・村上に先制２ランなどを浴びるなど４回途中５失点で降板。なすすべなくＫＯとなった左腕について杉内コーチは「空振りがとれなかった。（前回の抹消後から一軍に）すぐ上げちゃって、課題を克服することなくこっちに来たので、こちらの責任もあ