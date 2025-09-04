メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は台風15号の影響で大雨となる見込みです。5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生する可能性があります。 台風15号は午後10時には愛媛県宇和島市の南西およそ60キロに位置していて、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカルで、5日午後に東海地方に最も接近する見通しです。5日午後6時までの24時間に予想される降水量は、多い所で三重県